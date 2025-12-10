Asgari ücrette beklenen zam oranı ne? Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına günler kala, ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan yeni dönem zam beklentilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan hem çalışanların refahı hem de enflasyonla mücadele dengesine dikkat çekti.

"ASGARİ ÜCRETTE %30 BANDI MAKSİMUM OLUR"

"Asgari ücrette yüzde kaç artış olacak?" sorusuna Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, asgari ücretin bir taban piyasa politikası olduğuna dikkat çekerek yanıt verdi.

Erdoğan, devletin hem çalışanların yaşam standardını koruma hem de enflasyonu tetiklememe dengesini gözetmek zorunda olduğunu belirterek, "Benim tahminim %30'lar bandını çok geçirecek bir oran beklemiyorum" dedi. Ayrıca, enflasyon hedefleri ile uyumlu bir oranın belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI %20 BANDINI AŞMAZ"

Ekonomist Erdoğan, memur ve emekli maaşlarında da benzer bir tablonun görüleceğini ifade ederek, "Benim beklentim yine son enflasyon verisinden sonra %19 belki maksimum %20'lik bir oran söz konusu" değerlendirmesini yaptı.

"Hükümetin enflasyonu artırıcı uygulamalardan kaçındığını" söyleyen Prof. Dr. Erdoğan, 6 aylık ayarlama dönemlerinin yüksek zam baskısını azalttığını belirtti.

"ALTINDA NOKTA TAHMİN DOĞRU DEĞİL AMA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ SÜRER"

2026 yılı altın beklentilerine yönelik yorumlarda ise Prof. Dr. Erdoğan, finans kurumlarının nokta tahminlerini doğru bulmadığını söyleyerek, "Altınla alakalı çok nokta bir hedef söylemenin doğru olduğu kanaatinde değilim" dedi.

Bununla birlikte küresel siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle altının yükseliş trendinin devam edeceğini öngören Erdoğan, "Orta-uzun vadeli düşünmek lazım, kısa vadeli hareketlerden kaçınmak gerekir" ifadelerini kullandı. Yatırımcılara portföy çeşitlendirmesi tavsiyesinde bulunan Erdoğan, "Bütün yumurtaları aynı sepete koymak doğru değil" dedi.