Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Altında zaman zaman düşmeler olsa da yükseliş trendi devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti. Kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşanırken, Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayarak hem faiz indirimi hem de altının seyrine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"FAİZ İNDİRİMİ PİYASAYA OLUMLU ATMOSFER GETİRECEK"

Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, "40 psikolojik sınırının altına indik, gelecek dönemde piyasaya olumlu bir atmosfer gelecek. Faiz indirimleri Türkiye ekonomisinde daralan piyasaya soluk aldırma bağlamında önemli bir gelişmedir" dedi.

"MERKEZ BANKASI'NIN DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASINI DOĞRU BULUYORUM"

Ekonomist Erdoğan, "Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu düşük faiz politikasını doğru buluyorum" diyerek mevcut stratejinin iç talebi desteklediğini belirtti.

"ALTINDAKİ YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDECEK"

Altın piyasasına da değinen Erdoğan, "Altındaki yükseliş trendi devam edecek. Sadece finansal yatırımcı açısından değil, ülkeler düzeyinde de altına ciddi bir talep var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, zaman zaman kısa vadeli düşüşler yaşansa da uzun vadede altının değer kazanmaya devam edeceğini vurguladı: "Altında zaman zaman düşüşler olsa da uzun vadede yükseliş olacak."