Bakan Şimşek, şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik güven endeksinin şubat ayında 100,7 seviyesine çıkarak olumlu bir algı oluşturduğunu belirtti. Şimşek, bunun tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıttığını ve beklentilerdeki iyileşmeyi gösterdiğini ifade etti.

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Ekonomik güven endeksinin, şubatta 100,7 ile eşik değeri aştığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor. Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor. Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz."

Kaynak: AA / Mert Davut
