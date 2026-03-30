TÜİK: Ekonomik değer endeksi yüzde 2,8 azaldı

TÜİK: Ekonomik değer endeksi yüzde 2,8 azaldı
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ekonomik güven endeksi mart ayında %2,8 azalarak 97,9 değerini aldı. Tüketici güveni de %0,8 düşüş gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin mart ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 97,9 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azalarak 97,9 değerini aldı. Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 85 oldu. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 100, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 113,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 113,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 80,6 değerini aldı.

