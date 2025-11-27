Haberler

Ekonomik Güven Endeksi Kasım'da Yüzde 1,3 Artarak 99,5 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks, ekimdeki 98,2 değerinden, kasımda yüzde 1,3 artışla 99,5'e yükseldi. Tüketici güven endeksi de artış gösterdi.

Buna göre, endeks ekimde 98,2 iken, kasımda yüzde 1,3 artarak 99,5 oldu. Tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,6 yükselerek 85'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 103,2 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1 yükselerek, 111,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,9 artışla 114,2'ye çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 artışla 84,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat9699,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3100,8
Nisan94,295,8102,699,296,6
Mayıs9398104,198,396,7
Haziran98,794,8101,595,896,7
Temmuz101,794,399,694,496,3
Ağustos102,694,994,493,197,9
Eylül104,39595,69598
Ekim103,397,996,898,198,2
Kasım101,597,695,497,299,5
Aralık99,798,496,598,9

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
