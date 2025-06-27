Ekonomik Güven Endeksi Haziran'da Yüzde 0,1 Artış Gösterdi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin haziran ayında yüzde 0,1 oranında artarak 96,71 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artarak 96,71 değerini aldı. Bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 98,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı.