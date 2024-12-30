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Ekonomik güven endeksi aralık ayında yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Aralık ayında ekonomik güven endeksi Kasım ayına göre yüzde 1,8 artış göstererek 98,8 değerine ulaştı. Tüketici güven endeksi de aynı dönemde yüzde 1,9 artışla 81,3 değerine çıktı.

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 97,1 iken, Aralık ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Kasım ayında 97,1 iken, Aralık ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 81,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 102,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 113,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi aralık ayında yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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