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Ekonomik Bağımsızlık Vurgusu: Saim Özakalın'dan Uyarılar

Ekonomik Bağımsızlık Vurgusu: Saim Özakalın'dan Uyarılar
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TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, ekonomik bağımsızlığın önemine dikkat çekerek, üretim ve istihdamı riske atacak eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ülke ekonomisinin güçlenmesi için birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın tam bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlıkla mümkün olabileceğini ifade etti.

ETSO Başkanı Saim Özakalın, üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan firmaların, ülkenin ekonomik gücünü temsil ettiğini anlatarak, "Milletimizin refahına katkıda bulunmaktadır. Bu bilinçle, üretim ve istihdamı riske atacak her türlü eylem ve boykottan kaçınmalı, işletmelerimizi siyasi tartışmaların dışında tutmalıyız. Ekonomimizin lokomotifi olan firmalarımızın yanında olmak, onların büyümesini desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, ülkemizin ekonomik kalkınmasını sürdürülebilir kılacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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