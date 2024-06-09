Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan: Enflasyon yüzde 40'a düşse bile alım gücümüz artmayacak

Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ünsalan, eylül ayında enflasyonun yüzde 40 seviyesine düşme ihtimalini değerlendirdi.

BAKAN ŞİMŞEK MAYIS AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun mayıs ayında zirve yapıp yılın ikinci yarısında düşeceğinin mesajını vermişti. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu da yüzde 75 ile yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti. Bu gelişme sonrası yaz aylarında enflasyonun düşme ihtimalini ekonomistler değerlendirmeye başladı.

Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan, şu ifadeleri kullandı;

"YAZ AYLARINDA BİLE ENFLASYONU DÜŞÜREMEDİK"

"Yaz ayları, doğalgaz maliyetlerinin azaldığı, gıdanın daha ulaşılabilir rakamlara geldiği bir dönemdir. Bu nedenle yaz aylarında enflasyon düşüş eğilimi gösterir. Buna güveniliyor. İlkesel olarak yaz aylarında enflasyon düşüş eğilimi gösterir ama son 3-4 yıldır biz yaz aylarında bile enflasyonu düşüremedik. Çünkü bizim girdi maliyetlerimiz çok yüksek olduğu için ürünler ucuzlamıyor."

"YÜZDE 40 OLSA BİLE..."

"Diyelim ki enflasyonda yüzde 40'ı yakaladık. Bu durumda zenginleşeceğimiz, alım gücümüzün artacağı yanılgısı en büyük yanılgı. Dezenflasyonist bir sürece girmeniz için en azından aylık bazda enflasyon oranınızın eksilerde çıkması lazım. Eğer yüzde 40 olsa bile bugüne kadarki bütün yıpranmanın üzerine yüzde 40 daha yıpranmaya devam edeceksiniz demektir."