Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğindeki Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Türkiye’nin ekonomik durumunu ve küresel gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci ve Ahmet Baha Öğütken katıldı. Toplantıda, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'ye etkilerinin değerlendirileceği belirtildi.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
