Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, gerçekleştirdikleri toplantının ardından "Enflasyonla mücadele devam edecek" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirildi.

DİKKAT ÇEKEN ENFLASYON MESAJI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) sona ermesinin ardından yazılı açıklama yapıldı. EKK toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan ekonomi programımız kapsamında; mali disiplinden taviz vermeden, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, üretken kapasitemizi artıracak yatırım ve ihracat odaklı politikaları güçlendirecek ve istihdamı desteklemeye yönelik tüm adımları güçlü bir koordinasyon içinde atmaya devam edeceğiz" denildi.

"TÜRKİYE AVANTAJLI KONUMDADIR"

Söz konusu açıklamada "Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır.

Genç ve dinamik nüfusumuz, güçlü sanayi ve üretim altyapımız, stratejik coğrafi konumumuz, Avrupa pazarıyla entegrasyonumuz ve Asya ile derinleşen ilişkilerimiz, ülkemize küresel ölçekte önemli fırsatlar sunmaktadır" ifadeleri de kullanıldı.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Açıklamada ayrıca "Programın reel sektör üzerindeki kısa vadeli olası etkilerini özel sektör ve tüm paydaşlarla istişare içinde tüm boyutlarıyla değerlendiriyor ve bu etkileri sınırlandırmaya yönelik gerekli tedbirleri alıyoruz" denildi.