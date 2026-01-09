Ekol TV'ye soruşturma! Ersan Şen'den açıklama geldi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kapanma kararı alan Ekol TV'ye yönelik kara para iddiaları kapsamında soruşturma başlattı.

4 İSMİN SORUŞTURMA DOSYASINDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Soruşturmada; iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, kapanan Ekol TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen dosyaya dahil edildi.

ERSAN ŞEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Soruşturmada ismi geçtiği öne sürülen avukat Ersan Şen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şen açıklamasında "Soruşturma varsa elbette saygı ile sonucunu bekleyeceğiz. Ekol Tv ile ilgili olarak; kurulma aşamasında, öncesinde, sonrasında, yönetilmesinde, kapanmasında veya sonrasında, hiçbir aşamada maddi veya manevi bir dahlim olmadığı gibi, mesleki olarak da hiçbir aşamada katkı sunmadığımı belirtmek isterim. Eğer soruşturma varsa, sonucunda şüphesiz maddi hakikate ulaşılacaktır" ifadelerini kullandı.