Haberler

Ekol TV'ye soruşturma! Ersan Şen'den açıklama geldi

Ekol TV'ye soruşturma! Ersan Şen'den açıklama geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğim günlerde kapanma kararı alan Ekol TV'ye yönelik kara para iddiaları kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturmada ismi geçtiği iddia edilen Ersan Şen yaptığı açıklamada, "Eğer soruşturma varsa, sonucunda şüphesiz maddi hakikate ulaşılacaktır" dedi.

  • Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV'ye yönelik kara para iddiaları kapsamında soruşturma başlattı.
  • Soruşturmada iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, Ekol TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen dosyaya dahil edildi.
  • Avukat Ersan Şen, Ekol TV'nin hiçbir aşamasında maddi, manevi veya mesleki katkısı olmadığını belirtti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kapanma kararı alan Ekol TV'ye yönelik kara para iddiaları kapsamında soruşturma başlattı.

4 İSMİN SORUŞTURMA DOSYASINDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Soruşturmada; iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, kapanan Ekol TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen dosyaya dahil edildi.

ERSAN ŞEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Soruşturmada ismi geçtiği öne sürülen avukat Ersan Şen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şen açıklamasında "Soruşturma varsa elbette saygı ile sonucunu bekleyeceğiz. Ekol Tv ile ilgili olarak; kurulma aşamasında, öncesinde, sonrasında, yönetilmesinde, kapanmasında veya sonrasında, hiçbir aşamada maddi veya manevi bir dahlim olmadığı gibi, mesleki olarak da hiçbir aşamada katkı sunmadığımı belirtmek isterim. Eğer soruşturma varsa, sonucunda şüphesiz maddi hakikate ulaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin

Grönland'ın geleceği bu fotoğrafta saklı! Sosyal medya çözümü buldu
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Bergüzar Korel'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay

Bergüzar Korel'e malum sahneyi sordular, yanıtı bomba
Urla'da şok eden olay: CHP'li siyasetçi denizde ölü bulundu

CHP'li siyasetçinin sır ölümü: Polisler korkunç bir şekilde buldu
Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin

Grönland'ın geleceği bu fotoğrafta saklı! Sosyal medya çözümü buldu
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek