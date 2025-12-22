Haberler

Ekol TV yayın hayatına son verdi

Güncelleme:
Ekol TV haber kanalı, yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle yayın hayatını sonlandırma kararı aldı. Kanal tarafından yapılan açıklamada, "Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır." denildi.

  • Ekol TV yayın hayatını sonlandırdı.
  • Ekol TV yaklaşık iki yıldır haber yayıncılığı yapıyordu.
  • Kanalın kapanma nedeni ekonomik sürdürülebilirliğin olumsuz etkilenmesi olarak açıklandı.

Yaklaşık iki yıldır haber yayıncılığı yapan Ekol TV, faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Kanal yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin yayıncılığın sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediği belirtildi.

Kamuoyuna ve çalışanlara hitaben yayımlanan açıklamada, Ekol TV'nin iki yıl boyunca izleyicilerin yoğun ilgisiyle yayın hayatını sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, "Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir. Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır. Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız." denildi.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSimu:

o ne la.. öyle bi kanal mı varmış.. :D:D:D:D

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıumut mergen:

hayirli olmuş o FERHAT MURAT görünce sinir oluyordum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

