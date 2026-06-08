EKK toplantısı başladı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında başladı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Orta Vadeli Program (2026-2028) Kapsamındaki Yapısal Reform Eylemleri ve uluslararası işgücünün istihdamına yönelik çalışmalar değerlendirilecek. Ayrıca 'Tek Durak Ofis' uygulamasına yönelik çalışmalarda gelinen son durum ele alınacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı