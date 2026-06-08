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EKK toplantısı başladı

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda Orta Vadeli Program ve yapısal reformlar değerlendirilecek.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında başladı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Orta Vadeli Program (2026-2028) Kapsamındaki Yapısal Reform Eylemleri ve uluslararası işgücünün istihdamına yönelik çalışmalar değerlendirilecek. Ayrıca 'Tek Durak Ofis' uygulamasına yönelik çalışmalarda gelinen son durum ele alınacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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