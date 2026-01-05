Haberler

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki EKK, lojistik altyapı, demir yolu-liman bağlantıları ve jeotermal enerji kaynakları gibi konuları görüşmek üzere toplandı.

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, lojistik altyapının geliştirilmesi ve demir yolu-liman bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda mevcut durumun ele alınması bekleniyor. Ayrıca, ülkedeki jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve potansiyeli ile tarım sektöründeki gelişmeler ve tarımsal desteklerin etkilerinin değerlendirilmesi öngörülüyor. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500

