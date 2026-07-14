Haberler

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda iş gücü piyasası ve 12. yargı paketindeki ekonomi düzenlemeleri ele alındı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

İş gücü piyasasındaki son dönem gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, 12. yargı paketinde yer alan ve ekonomiye etkisi olan düzenlemeler değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Harun Kutbe
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı

Parti grubuna damga vuran çıkış: Tehdit ortadan kalkmadı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 14 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Yeni operasyonda çok sayıda gözaltı
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar! Geri sayım başladı

Telefonlarda yeni dönem başlıyor! Satın alacaklar elini çabuk tutsun
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Kısmetse Olur'da ortalık karıştı! Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı

Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı
Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Selde ilerlerken motoru mu düştü?

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yaptı! Gerçek çok başka çıktı
'Ay Grubu' suç örgütüne dev operasyon: 93 adrese şok baskın

'Ay Grubu' suç örgütüne dev operasyon: 93 adrese şok baskın
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var

Haluk Levent dosyasıyla ilgili olay çıkış: Mide bulandıran olgular var