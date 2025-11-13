Haberler

Ekim Ayında Trakya'da 5 Bin 428 Konut Satışı Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye genelinde ekim ayında 164 bin 306 konut satılırken, Trakya'da en fazla konut satışı Tekirdağ'da gerçekleşti. Tekirdağ 3 bin 960 konut satışı ile bölgedeki lider konumunu sürdürdü.

Türkiye genelinde ekim ayında 164 bin 306 konut satışı gerçekleşirken, Trakya genelinde toplam 5 bin 428 konut el değiştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı konut satış istatistiklerine göre, Trakya illerinde en fazla konut satışı Tekirdağ'da gerçekleşti. Tekirdağ'da 3 bin 960, Edirne'de 814, Kırklareli'nde ise 654 konut satıldı.

Verilere göre, Tekirdağ bölgedeki toplam konut satışlarının yaklaşık yüzde 73'ünü oluşturarak Trakya'nın gayrimenkul piyasasında lider konumunu korudu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
Taraftarlar heyecanlı! Nwakaeme geri dönüyor

Şehri heyecan bastı! Yıldız golcü geri dönüyor
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Diddy hakkındaki disiplin iddiaları büyüyor! Tahliye tarihi de değişti

Cezaevinde neler yaşandı? Ünlü rapçinin tahliyesi aniden ertelendi
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.