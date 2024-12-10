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Ekim Ayında Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 3,1 Azaldı

Ekim Ayında Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 3,1 Azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık olarak yüzde 3,1 azaldı. Alt sektörlerde madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 14,2, imalat sanayi ise yüzde 3,3 azalış gösterdi. Aylık bazda sanayi üretimi ise yüzde 0,9 geriledi.

Ekim ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1, aylık ise 0,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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