İnşaat üretimi yıllık yüzde 28,0 arttı

İnşaat üretimi yıllık yüzde 28,0 arttı
Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Ekim ayında inşaat üretimi yıllık bazda yüzde 28,0 artarken, aylık bazda ise yüzde 0,1 azaldı. Bina inşaatı ve özel inşaat faaliyetlerinde dikkat çeken değişimler yaşandı.

Ekim ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 28,0 artarken, aylık yüzde 0,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 28,0 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 21,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 29,9 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 0,1 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı. - ERZİNCAN




