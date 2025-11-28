Haberler

Ekim Ayında Hizmet Üretici Fiyatları Yıllık %34,85 Arttı

Güncelleme:
TÜİK, ekim ayında hizmet üretici fiyatlarının yıllık %34,85, aylık %0,19 arttığını açıkladı. Ulaştırma, konaklama ve bilgi hizmetlerinde dikkat çeken artışlar kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının ekim ayında yıllık yüzde 34,85; aylık yüzde 0,19 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretici fiyatları, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,19, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,85 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,96 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,92 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,53 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,64 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,11 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,51 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 38,01 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,03 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,16 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,52 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,78 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,18 azalış gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
