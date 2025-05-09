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Eker Süt Ürünleri'nin Tahvil İhracı 350 Milyon Lira ile Tamamlandı

Eker Süt Ürünleri'nin Tahvil İhracı 350 Milyon Lira ile Tamamlandı
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Eker Süt Ürünleri, ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirdiği tahvil ihracını 350 milyon lira satışla tamamladı. 300 milyon lira nominal değerle planlanan ihraç, yatırımcı ilgisiyle artırılarak 350 milyon liraya ulaştı.

ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilen Eker Süt Ürünleri'nin tahvil ihracı, 350 milyon lira satışla tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 300 milyon lira nominal değerle planlanan ihraç, yatırımcılardan gelen talep doğrultusunda 350 milyon liraya ulaştı. Yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilen ve 372 gün vadeli olarak yapılandırılan işlem, Eker Süt Ürünleri'nin 2025'teki ilk tahvil ihracı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ Kurumsal Satış Yönetici Direktörü Tunç Yıldırım, Eker Süt Ürünleri ile işbirliklerinin 2025'te de devam etmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yıldırım, "Yılın ilk tahvil ihracını, hedeflenenin üzerinde gelen yatırımcı ilgisiyle başarıyla tamamlamak, bu güvene duyulan kıymetin önemli bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ Kurumsal ve Hazine Çözümleri Kıdemli Direktörü Özlem Çelen de piyasa koşullarına duyarlı yapılandırma ve zamanlama stratejileriyle yatırımcı beklentilerini karşılayan bir fiyatlama elde ettiklerini, sermaye piyasası araçlarına olan ilginin sürdüğünü kaydetti.

Çelen, "Yenilikçi bakış açımızı ve sektördeki derinlemesine tecrübemizi birleştirerek, müşterilerimizin büyüme hedeflerine uygun finansal çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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