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EIA, ABD ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 900 bin varil arttığını açıkladı

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 900 bin varil artışla 427 milyon 300 bin varile çıktığını açıkladı. Piyasa 700 bin varil azalış beklerken stratejik stoklar 800 bin varil, benzin stokları 1 milyon 700 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 900 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 900 bin varil artışla 427 milyon 300 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil azalarak 283 milyon 800 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 700 bin varil azalışla 204 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

?Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 19-25 Eylül haftasında 16 bin varil artarak 13 milyon 955 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 179 bin varil azalışla 5 milyon 698 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 289 bin varil artışla 3 milyon 570 bin varil oldu.

EIA'nın eylül ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 830 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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