Ege Yapı JCR Eurasia kredi notunu A+ seviyesinde tuttu

Ege Yapı, uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia tarafından 2025 yılı kredi derecelendirme raporunda "Yatırım Yapılabilir Seviye - Yüksek Kredi Kalitesi" olarak tanımlanan "A+ (tr)" notunu korudu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ege Yapı, söz konusu raporda, finansal pozisyonu, sürdürülebilir gelir üretim kabiliyeti, devam eden projelerden sağlanan öngörülebilir nakit akışı ve etkin mali yönetim anlayışı çerçevesinde değerlendirildi.

Şirketin istikrarlı nakit akışı, gelir çeşitliliği ve dengeli finansal yönetimi, A+ notunun korunmasında etkili unsurlar arasında yer aldı.

Şirketin gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra arsa geliştirme modeliyle gelir çeşitliliğini artırmasının finansal dayanıklılığı desteklediğine değinilen raporda, ön satışlardan elde edilen avansların devam eden projeler için sağladığı finansman katkısı ile nakit yönetiminin de kredi notunun korunmasında rol oynadığı kaydedildi.

Bu yıl kuruluşunun 20'nci yılını kutlayan Ege Yapı, gelecek dönemde de finansal sağlamlık, kurumsal yönetim anlayışı ve sürdürülebilir büyüme odağıyla faaliyetlerine devam etmeyi hedefliyor.

"Finansal disiplinin korunması önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, sektörün son yıllarda zorlu bir süreçten geçtiğini ve bu dönemde finansal disiplinin korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kabadayı, "Gayrimenkul sektöründe dalgalı bir dönemden geçmemize rağmen kredi notumuzu yatırım yapılabilir seviyede koruyor olmamız, doğru stratejilerle ilerlediğimizin en somut göstergelerinden biri. Finansal yapımızı güçlü tutarken projelerimizi de uzun vadeli bir bakış açısıyla geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl itibarıyla ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin sektöre daha net yansıyacağını beklediklerini aktaran Kabadayı, şunları kaydetti:

"Enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüş eğilimiyle gayrimenkul sektörünün yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Ege Yapı olarak bu döneme güçlü bilanço yapımızla, devam eden ve planlama aşamasındaki projelerimizle hazırız. Hedefimiz, sürdürülebilir büyüme anlayışımızı koruyarak yatırımcılarımıza ve müşterilerimize uzun vadeli değer sunmak."