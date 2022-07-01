Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "Asgari ücret artışı zorunluluktu" - Haberler

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Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "Asgari ücret artışı zorunluluktu"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: 'Asgari ücret artışı zorunluluktu'

Türkiye'de 10 milyon çalışanı direkt ilgilendiren, diğer çalışanların ücretlerinde baz alınan asgari ücretin 2022 yılı içinde ikinci kez artışla 5 bin 500 TL olmasına Egeli ihracatçılar, "Asgari ücret artışı zorunluluktu.

Türkiye'de 10 milyon çalışanı direkt ilgilendiren, diğer çalışanların ücretlerinde baz alınan asgari ücretin 2022 yılı içinde ikinci kez artışla 5 bin 500 TL olmasına Egeli ihracatçılar, "Asgari ücret artışı zorunluluktu. Sabit gelirli insanımızın bu hayat pahalılığına karşı korunması gerekliydi" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ilan edilen enflasyon ile hissedilen enflasyon rakamları arasında belirgin bir fark olduğunu savunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, " Türkiye'de 10 milyonu aşkın çalışanımız aileleriyle birlikte asgari ücretle geçimini sağlamak durumunda. İhracatçılar olarak Türkiye'nin uluslararası piyasalarda katma değerli ürünlerle öne çıkmasını arzu ediyoruz. Ülkemizin ucuz iş gücüyle anılan ülkeler arasından sıyrılması en büyük beklentilerimizden birisi" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Asgari Ücret Jak Eskinazi Türkiye Ekonomi Haberler

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