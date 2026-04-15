Haberler

Ege'deki KOBİ'lere ABD pazarının sunduğu ticari fırsatlar anlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de, Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) ABD'deki ticaret ve yatırım fırsatları konusunda bilgi verildi.

Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) katkısıyla İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde "ABD Yatırım ve İhracat Zirvesi" düzenlendi.

ATIC Başkanı Erden Bilginer, zirvenin KOBİ'lere katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

KOSGEB İzmir İl Müdürü Levent Arslan, KOBİ'lere finansal destek sağlamanın yanı sıra küresel gelişmelere uyum sürecine yönelik çok sayıda proje ve hizmet yürüttüklerini söyledi.

Ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği içinde çok sayıda etkinlik düzenlediklerini, bilgilendirme toplantıları ve eğitimler organize ettiklerini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Ticaret rotalarının yeniden belirlendiği böylesi bir dönemde Türk KOBİ'leri, Amerikan pazarında sadece sıradan bir tedarikçi değil, gerçek bir stratejik ortak olabileceği konusunda kuvvetli duruş göstermektedir. Türk KOBİ'leri esnek yapılarıyla değişimlere adapte olma noktasında çok güçlü bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ticaretin yeniden şekillendiği bu noktada Türk KOBİ'lerinin hem tedarikçi noktasında hem de orada şirket satın alarak yatırımcı kimlikleriyle bu pazarda varlıklarını güçlü şekilde ortaya koyabileceklerini düşünüyoruz."

Zirvede, "ABD'de Ticaret ve Yatırım: Süreçler ve Stratejiler", "Sınır Ötesi E-Ticarette Küresel Gelişmeler", "Hibe ve Teşvikler" ile "ABD'ye İhracatta Lojistik Problemleri ve ATIC'in Çözüm Önerileri" başlıklarında katılımcılara bilgi verildi.

Zirveye, Ege Bölgesi'ndeki yatırımcılar, KOBİ ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten 'Sonuna kadar gidilsin' talimatı

Yuvaları yıkan meseleye Bakan Gürlek el attı: 81 ile genelge gönderdim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

