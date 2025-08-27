Ege'deki Balıkçılar Av Sezonuna Hazırlanıyor

Türkiye'nin su ürünleri avcılığında önde gelen bölgelerden Ege'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

İzmir'de av sezonunun 15 Nisan'da tamamlanmasıyla Güzelbahçe Balıkçı Limanı'nda demirleyen teknelerde son günlerde yeni sezon hareketliliği yaşanıyor.

Yaklaşık 4 aylık dönemde bakım, tamirat ve boya işlemleri tamamlanan teknelerde ağların onarımı sürüyor. Günde yüzlerce metre ağ onaran balıkçılar, işlerini 1 Eylül öncesi bitirmeye çalışıyor.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Aksoy, AA muhabirine, sezona az bir süre kaldığını ve heyecan yaşadıklarını söyledi.

"İnşallah bu sene de Allah rast getirecek"

Pazar günü "vira bismillah" diyerek denizlere açılacaklarını ifade eden Aksoy, "Rastgele bir iş yapıyoruz ve işlerimiz rastgele. Her denize çıkarken 'Allah rast getirsin' diyoruz. İnşallah bu sene de Allah rast getirecek. Ege'nin geçerli olan balığı sardalya. Şu ana kadar Ege'de sardalya gözükmüyor. Hamsi biraz gözüküyor ama Ege'nin geçerli balığı sardalya olmasa balıkçılarımız Ege'de para kazanamaz." dedi.

Aksoy, balıkçıların son hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geçen sene palamut çok olduğundan hamsi az oldu. Bu sene palamut çok gözükmüyor ama hamsi bol gözüküyor. Hamsi bol olursa bizim için daha iyi olur. Halkın fayda göreceği, ucuz yiyeceği balık hamsi. Hamsi biraz büyük de gözüküyor."

Yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Bahattin Yüzer ise av yasağının bitmesine sayılı günler kalmasından dolayı heyecan yaşadıklarını belirterek, "Bu sene palamut biraz zayıf ama hamsi iyi gözüküyor. Biz de mecbur kalırsak Karadeniz'e hamsiye gideceğiz. Ege şartları iyi olursa ve ekmeğimizi çıkarırsak gitme gereği duymayız." şeklinde konuştu.

Balıkçılardan Burhan Dağ da Ege Denizi'ndeki balık avının hava ve suya göre değiştiğini dile getirdi.

Hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Dağ, "Sardalyanın peşine gideceğiz gibi görünüyor ama hamsiye ağırlık vereceğiz. Çünkü bu sene sardalya yok gibi, hamsi tutacağız. Umutlar yüksek ama nasip." diye konuştu.