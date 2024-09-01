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Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yeni destekleme modellerini anlattı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni destekleme modelleri için sahaya inen Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçileri bilgilendirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni destekleme modelleri için sahaya inen Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçileri bilgilendirdi.

Tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim planlamasına katkı sağlaması, verim ve kalitenin artırılması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin artırılması hedefi ile bitkisel üretimde yeni destekleme modelleri hayata geçirildi. Bu çerçevede harekete geçen Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yeni destekleme modellerinin daha iyi anlaşılması ve anlatılması için çalışmalarına başladı. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen'in katılımıyla ekiplerin ilk durağı Alanlı ve Gödrenli mahalleleri oldu. Üreticiler ile bir araya gelen Esen, yeni destekleme modeli hakkında çiftçileri bilgilendirdi, merak edilen soruları yanıtladı.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda "Muhtarlarımıza ve üreticilerimize bitkisel üretim ile ilgili yeni destekleme modelini anlatmak için çalışmalarımıza başladık. Bu amaçla Alanlı ve Gödrenli mahallerimizi bugün ziyaret edip üreticilerimizle ve muhtarlarımızla bir araya geldik, konu hakkında kendilerini bilgilendirdik, sorularını cevapladık" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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