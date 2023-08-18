Efeler Belediyesi'nin Şevketiye Mahallesi'ndeki tarım arazisinde ejder meyvesi hasadı yapıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve başladığı 2019 yılından itibaren atıl arazileri tarıma açarak çeşitli ürünlerin yetiştirilmesini sağladı. Şevketiye Mahallesi'nde belediyenin kendisine ait tarım arazisi üzerinde kurulan serada yetiştirilen ejder meyvelerinin bu yıl ikinci kez hasadı yapıldı. Besin değeri açısından da faydalı olan ejder meyvesi, Efe Bakkal'da satışa sunuldu.

Efeler Belediyesi'nin Şevketiye Mahallesi'ndeki tarım arazisi üzerinde kurulu serada yetiştirdiği ejder meyvelerinin hasadı yapıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve başladığı 2019 yılından itibaren çok sayıda atıl araziyi tarıma açarak çeşitli ürünlerin yetiştirilmesini sağladı. Bunlardan biri de vitamin bakımından çok zengin olan ejder meyvesi oldu.

EFE BAKKAL'DA SATIŞA ÇIKTI

Şevketiye Mahallesi'nde belediyenin kendisine ait tarım arazisi üstünde kurulan serada yetiştirilen ejder meyvelerinin bu yıl ikinci kez hasadı yapıldı. Besin değeri açısından da faydalı olan tropikal meyve, Kurtuluş ve Girne mahallelerinde hizmet veren Efe Bakkal raflarında vatandaşların beğenisine sunuldu.