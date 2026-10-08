EDSİS üyelerinin 935 megavat saatlik batarya enerji kapasitesi zirvede açıklandı

(ANKARA) - Enerji depolama sektörünün kamu, yatırımcı, üretici ve teknoloji sağlayıcılarını bir araya getiren 4. Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi ESS Summit 2026 toplandı.

Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) ve Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) tarafından bir otelde organize edilen zirvede, Türkiye Depolama Haritası da tanıtıldı. Zirvede, enerji depolama yatırımlarının teknik, ticari ve düzenleyici boyutları sektör temsilcileri tarafından değerlendirildi.

Zirvede enerji depolamanın yalnızca yeni bir yatırım alanı değil, üretilen elektriğin daha verimli değerlendirilmesini ve şebeke esnekliğinin artırılmasını sağlayan stratejik bir teknoloji olduğu vurgulandı.

EDSİS Yönetim Kurulu Başkanı C. Can Tutaşı, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji dönüşümünde yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ederek, "Enerji dönüşümünde artık yalnızca ne kadar elektrik ürettiğimizi konuşmamız yeterli değil; ürettiğimiz elektriğin ne zaman, nerede ve ne kadar etkin kullanılabildiğini de konuşmalıyız. Temiz enerjiyi üretmek bir başarıdır, onu ihtiyaç duyulduğu anda kullanılabilir kılmak, bu başarının değerini büyütür" dedi.

Bataryaların ham maddesinden üretimine, kullanım ömründen geri dönüşümüne kadar tüm yaşam döngüsünün dikkate alınmasının önemine işaret eden Tutaşı, uluslararası rekabette kalite, güvenlik, izlenebilirlik ve çevresel sorumluluğun giderek daha belirleyici hale geleceğini vurguladı.

Tutaşı, EDSİS üyelerinin son bir yılda yatırım, üretim, mühendislik, teknoloji tedariki, uygulama ve denetim gibi farklı alanlarda sorumluluk üstlendiği projelerin toplam 935 megavat saat batarya enerji kapasitesini temsil ettiğini de bildirdi.

Zirvede daha sonra EDİDER Başkanı Elif Düşmez Tek'in moderatörlüğünde düzenlenen "Dernekler Özel Oturumu"nda da enerji sektörünün farklı alanlarını temsil eden kuruluşların yöneticileri söz aldı.

"Enerji Depolama Tesislerinde Tasarım: Teknik-Ticari Fizibilite ve Boyutlandırma" ve "Enerji Depolama Tesislerinde İşletme" konulu oturumlarda da uzmanların konuştuğu zirvede, EDSİS tarafından hazırlanan Türkiye Depolama Haritası da tanıtıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hayata geçirilen ve geliştirme süreçleri devam eden enerji depolama projelerini bir araya getiren çalışmanın, sektörün mevcut durumuna ilişkin kapsamlı bir görünüm sunmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: ANKA