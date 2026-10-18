Edirne Havsa'da kadın çiftçi, 5 hayvanla başladığı üretimde sürüsünü 30 başa çıkardı

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Yolageldi köyünde yaşayan 39 yaşındaki kadın çiftçi Funda Filiz, 2019 yılında Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde aldığı 5 büyükbaş hayvanla başladığı hayvancılık serüveninde sürüsünü 30 başa çıkardı.

Edirne'de devlet desteğiyle hayvancılığa adım atan Havsalı kadın çiftçi Funda Filiz, azmi ve üretim kararlılığıyla örnek oluyor. Kırsalda kadın emeğinin ve girişimciliğin en güzel örneklerinden birisi olarak öne çıkan Filiz, yıllar önce başladığı işi severek sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi sayesinde 5 hayvanla başlayıp günümüzde 30 hayvanla üretime devam eden Filiz, onlara gözü gibi bakıyor. 2 çocuk annesi Filiz, çocuklarını okula gönderdikten sonra ahırın yolunu tutuyor.

Kadın emeğinin, üretme kararlılığının ve doğru desteklerin kırsalda nasıl umuda dönüştüğünü gösteren Filiz, Edirne'nin üretim gücüne katkı sunan kadın çiftçiler arasında yerini aldı.

İşini büyük bir aşkla sürdüren ve üretime katkı sunan Funda Filiz, yeni doğmuş buzağılarının sevincini de Kadın Çiftçiler Gününde yaşadı.

Ev ekonomisine destek olmak için yola çıkan Filiz'in bu süreçte en büyük destekçisi eşi Ahmet Selçuk Filiz oldu. Funda Filiz'i hiç yalnız bırakmayan eşi Ahmet Selçuk Filiz, üretimin her aşamasında eşinin yanında olarak ona yardım ediyor.

2019 yılında Tarım Bakanlığı'nın uyguladığı Genç Çiftçi Projesi'ne başvuru yaptığını söyleyen 2 çocuk annesi Funda Filiz, "Başvurum kabul oldu. 5 tane düve sahibi oldum. Onları gebeleştirdik. Böyle çoğalttık. Bugünlere geldik. Şu an 30'a yakın hayvanım var. Sabah ilk uyandığımız gibi hemen ahıra çıkıyoruz. Hayvanlarımıza bakıyoruz. Sütlerini sağıyorum eşim süthaneye götürüyor. Sabah girdiğimizde hepsine günaydın diyerek kapıyı açıyorum. Bakıyorum hepsine bir sıkıntısı var mı, hasta olan var mı, durumları nasıl. Bu işi severek yapıyorum. Herkese de tavsiye ederim. Kimse boş durmasın, çalışsın, çabalasın emeğinin karşılığını alsın" dedi.

Bundan sonraki hedeflerinin işleri biraz daha büyütmek olduğunu söyleyen Filiz, "Devlet desteklerini çok iyi buluyorum. Bize çok büyük faydası oldu. Onların sayesinde biz bu şekilde büyüdük. Tarım Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

Emeği, azmi ve üretme kararlılığıyla örnek olan kadın çiftçi Filiz'i işletmesinde ziyaret eden Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlayarak kadın ve genç üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Ziyarette Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ve ekipler de yer aldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Funda Filiz'in işletmesine gerçekleştirdikleri ziyaretin hem Dünya Kadın Çiftçiler Günü, hem de devlet desteklerinin sonuçlarını yerinde görmek açısından anlamlı olduğunu söyledi.

"Aldığı hayvanlardan biri hala üretimde"

Filiz'in 2019 yılında proje çerçevesinde aldığı hayvanlardan birinin hala üretimin içinde olmasının kendileri için ayrıca anlam taşıdığını belirten Köse, üreticinin destekleri değerlendirerek üretime devam etmesinin önemine dikkat çekti.

"Kadın ve genç üreticilere destekler sürüyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık alanında farklı destek programları yürüttüğünü belirten Köse, Genç Çiftçi Projesi'nin yanı sıra Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi, küçükbaş hayvancılık destekleri, hibe programları ve sübvansiyonlu kredilerin de üreticiler için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Kadın ve genç üreticilerin destek programlarında avantajlı konumda bulunmasının üretime katılımı artırdığını kaydeden Köse, "Özellikle kadın ve genç üreticilerimizin bu çerçevede avantajlı olmaları, projelerde ilave puanlar alarak ön sıralara yerleşmeleri önemli. Bu projelerin sonuçlarını gördüğümüzde genç ve kadın üreticilerimizin daha fazla sayıda olması bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Kadın üreticilerin desteklerden yararlanarak işletmelerini geliştirmelerinin önemine işaret eden Köse, Funda Filiz'in de bu anlamda örnek üreticilerden biri olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı