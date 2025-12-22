Haberler

Edirne'de Döviz Bürolarındaki Tabelalardan Bulgar Levası Kaldırıldı

Güncelleme:
Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'dan itibaren avroya geçiş yapacak olması nedeniyle Edirne'deki döviz bürolarında Bulgar Levası'nın gösterildiği tabelalar kaldırıldı. Leva alış satışı devam ediyor.

(EDİRNE) - Bulgaristan'da 1 Ocak 2026'dan itibaren levadan tamamen avroya geçiş yapılacak olması nedeniyle Edirne bulunan döviz bürolarındaki fiyat bilgilendirme tabelalarından leva kaldırıldı.

Halen günlük hayatta leva veya avronun kullanılabildiği Bulgaristan'da 1 Ocak 2026'dan itibaren yalnızca avro geçerli olmaya başlayacak.

Bu nedenle Edirne'deki döviz bürolarında bulunan dijital tabelalarda Bulgar Levası'nın Türk Lirası karşındaki değerinin gösterilmesine son verildi.

Ancak tabelaya yansıtılmasa da döviz büroları leva alış satış işlemlerini sürdürüyor. Bugün itibarıyla leva 24 liradan alınıyor, 25 lira 80 kuruştan ise satılıyor.

