Edirne vergi dairesi ekiplerinden fatura ve irsaliye kontrolü

Güncelleme:
Edirne Vergi Dairesi ekipleri, şehir girişlerinde ticari araçlar üzerinde irsaliye ve fatura kontrolleri gerçekleştirerek kayıt dışı ticaretin önüne geçmeyi hedefliyor.

Edirne Vergi Dairesi ekipleri kent girişlerinde ticari araçlara denetim gerçekleştirildi.

Edirne Vergi Dairesi ekipleri, şehrin giriş noktalarında ticari faaliyetleri kayıt altına almak amacıyla ticari araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde kente giriş yapan ticari araçlarda irsaliye ve fatura kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler, ticari ürün taşıyan araçlarda, araç içerisinde bulunan ürünlerin fatura ve sevk irsaliyelerini tek tek inceleyerek, kayıt dışı ticaretin önüne geçilmesini hedefliyor.

Yetkililer, denetimlerin vergi kaybını önlemek ve haksız rekabetle mücadele etmek amacıyla belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
