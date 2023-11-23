Edirne'de Hamsi Bolluğu: Kilogramı 40 Liraya Düştü

Edirne'deki balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Av mevsimin açılması ve havaların soğumasıyla denize açılan balıkçılar, bol miktarda hamsi avlayarak limanlara dönmeye başladı. Edirne Balık Pazarı'nda hamsinin kilogramı 40 liraya düştü. Balıkçı Yusuf Çimen, hamsi bolluğu yaşandığını belirtti ve hamsi fiyatlarının daha da düşeceğini beklediklerini söyledi.

Edirne'deki balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor.

Av mevsimin açılması ve havaların soğumasıyla denize açılan balıkçılar, bol miktarda hamsi avlayarak limanlara dönmeye başladı.

Edirne Balık Pazarı'nda hamsinin kilogramı 40 liraya düştü.

Balıkçı Yusuf Çimen, AA muhabirine hamsi bolluğu yaşandığını belirtti.

Bu sezon hamsinin bol miktarda avlandığını dile getiren Çimen, "Hamsi 40 liraya düşmüş durumda. Dün 50 liraydı. Şuan kampanya yaptık 3 kilogram hamsi 100 liradan satıyoruz. Hamsi de bolluk var. Bizler havaların soğumasıyla balık fiyatlarının düşeceğini söylemiştik. Kar yağışıyla birlikte denizde soğudu ve hamsinin de fiyatı 40 liraya kadar düştü. Biz bundan sonra hamsinin kilosunun 20 liraya kadar düşmesini bekliyoruz." diye konuştu.