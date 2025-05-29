Edirne'de Fiyat Etiketi Denetiminde 70 Ürünle İlgili İşlem Yapıldı

Edirne'de Fiyat Etiketi Denetiminde 70 Ürünle İlgili İşlem Yapıldı
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Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi artırdığı fiyat etiketi denetimlerinde 711 üründen 70'inde aykırılık tespit etti. İhlallerle ilgili idari para cezaları uygulandı.

- Edirne'de bayram öncesi fiyat etiketi denetimi: 70 üründe aykırılık tespit edilip işlem yapıldı

EDİRNE - Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi fiyat etiketi denetimlerini artırdı.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, marketlerde ve restoranlarda fiyat etiketi denetimi yapıldı. Restoranlardaki fiyat listelerini ve ürünlerin gramajlarını denetleyen ekipler, mevzuata aykırılık tespit ettikleri işletmecilere uyarılarda bulundu. Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt, esnafa mevzuat hakkında bilgiler verdi.

Öte yandan, Edirne'de 94 iş yerinde yapılan denetimde, 711 ürünün incelenmesi sonucu 70 üründe ortaya çıkan aykırılıklarla ilgili idari işlem yapıldığı ve her ürün için 3 bin 166 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - Ekonomi
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