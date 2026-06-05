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Edirne'de dronla 125 dekarlık arazide çeltik ekimi yapıldı

Edirne'de dronla 125 dekarlık arazide çeltik ekimi yapıldı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dronla çeltik ekimi gerçekleştirildi. Tarımda dijitalleşme vurgusu yapılırken, yöntemin zaman ve iş gücü tasarrufu sağladığı belirtildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dronla çeltik ekimi yapıldı.

Ergene Ovası'nda yer alan Salarlı köyünde dronla çeltik ekim etkinliği gerçekleştirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, 125 dekarlık arazide dronla yapılan çeltik ekimi sonrası tarımda dijitalleşmeye yönelik bilgi verdi.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, burada yaptığı konuşmada, Ergene Ovası'ndaki çeltik tarlalarına modern teknolojiyi entegre ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının büyük bir kısmının Edirne'den karşıladığını belirten Köken, yeni üretim sezonunun tüm çiftçilere bol kazanç getirmesini diledi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de tarımın geleceğine tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Dronla gerçekleştirilen ekimin hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağladığını anlatan Köse, "Tohumların toprağa dengeli şekilde ulaşmasını sağlayan bu yöntemle üreticimizin maliyetlerini düşürürken verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar, Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Cemal Durmaz da ekim etkinliğine katılarak üreticilere hayırlı bir sezon diledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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