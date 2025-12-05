Edenred Türkiye'ye 5. kez "Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortağı" ödülü

Edenred Türkiye, Marketing Türkiye ve Kuantum Araştırma ortaklığında gerçekleştirilen "Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortakları" araştırmasının 2025 edisyonunda "Kurumsal Yemek Kartı" kategorisinin lideri seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, B2B Excellence Awards, Zorlu PSM'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye temsili bir örneklem üzerinden, farklı sektörlerde satın almadan sorumlu profesyonellerle yürütülen araştırmayla 18 kategoride, iş dünyasının güven duyduğu, hizmet kalitesiyle öne çıkan şirketler belirlendi.

Kurumsal Yemek Kartı kategorisinde B2B süreçlerinde sunduğu deneyim, yenilikçi yaklaşım ve paydaş güveniyle öne çıkan Edenred Türkiye, bu yıl da sektörünün birincisi oldu. Edenred Türkiye, böylece beşinci kez üst üste "Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortağı" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Pazarlama Direktörü (CMO) Zeynep Ege Dura, üst üste beşinci kez ödüle layık görülmenin kullanıcılarına verdikleri hizmette mükemmelliği yakalama çabalarının sonuç verdiğinin büyük bir teyidi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ticket Restaurant markasıyla yemek kartı sisteminin yaratıcısı ve öncüsü olarak, 35 bini aşkın kurumsal müşterimize ve Türkiye'nin dört bir yanında 70 binin üzerinde üye restoran, kafe, büfe ve markette, ayrıca binlerce akaryakıt noktasında ve onlarca markanın binlerce mağazasında kapsamlı bir ekosistem sunmaktan onur duyuyoruz. Bu ödül, yalnızca bugünkü çabalarımızın değerini kanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe dair umut ve güven aşılıyor.

Hizmet kalitemizi artırmak, dijital çözümlerimizi yeniden tasarlamak ve iş ortaklarımızın beklentilerini aşmak için geliştirdiğimiz her teknoloji, şirketlerin operasyonlarını basitleştirirken, aynı zamanda onların verimliliklerine doğrudan katkı sağlıyor. B2B deneyimini mükemmelleştirme hedefiyle ilerlediğimiz bu yolda, hem çalışan deneyimini hem de ülke ekonomisine sağladığımız katma değeri büyütmeye kararlıyız. Başarılarımızın her adımında bizi destekleyen, güvenen ve bir arada ilerleme kültürü yaratmaya çalışan 'Rüya Takımı'mızın her bir üyesine sonsuz teşekkürler."