Edenred Türkiye, Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde Altın Ödül Kazandı

Edenred Türkiye, Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde Altın Ödül Kazandı
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Edenred Türkiye, 'Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde, 'Müşteri Deneyiminde En İyi İnovasyon' kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Şirket, geniş müşteri ağıyla gerçekleştirdiği yenilikçi projelerin başarısını ödüllerle taçlandırdı.

Edenred Türkiye, Awards International tarafından organize edilen "Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri"nde altın ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, en başarılı müşteri deneyimi projelerinin değerlendirildiği organizasyonda Edenred, "Müşteri Deneyiminde En İyi İnovasyon" kategorisinde zirvede yer aldı.

Marka, 35 bini aşkın kurumsal müşteri, 70 bini aşkın üye restoran ve 2,1 milyondan fazla kart sahibine sunduğu hizmetlerle gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmaların başarısını bu ödülle tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Baş Pazarlama Yöneticisi (CMO) Zeynep Ege Dura, bu ödüle layık görülmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Daha önceki yıllarla birlikte bul yıl da ödül almanın, teknoloji ve inovasyon alanlarında yürüttükleri stratejilerle doğru yolda olduklarını ve başarılarının sürdürülebilir olduğunu kanıtladığını belirten Dura, şunları kaydetti:

"Bunun temelinde, paydaşlarımızın sesine kulak veren, onların geri bildirimlerinden beslenen ve ihtiyaçlarına doğrudan çözüm üreten bir anlayış yatıyor. Bu başarıyı mümkün kılan, tutkuyla çalışan 'Rüya Takım'ımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Paydaşlarımız için değer yaratma ve onlara her zaman en iyi deneyimi sunma kararlılığıyla yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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