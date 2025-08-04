Eda Güzeldemir Demiray, OYAK Çimento'nun İnsan Kaynakları Direktörü Oldu

Eda Güzeldemir Demiray, OYAK Çimento'nun İnsan Kaynakları Direktörü Oldu
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OYAK Çimento, Eda Güzeldemir Demiray'ı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine atadı. Demiray, 21 yılı aşkın insan kaynakları deneyimi ile OYAK Çimento'nun İK operasyonlarından sorumlu olacak.

Oyak Çimento, Ülke İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine sektörün deneyimli ismi Eda Güzeldemir Demiray'ın atandığını duyurdu.

İnsan kaynakları alanında küresel ve ulusal çapta 21 yılı aşkın deneyime sahip olan Eda Güzeldemir Demiray, yeni görevinde OYAK Çimento'nun Türkiye'deki İK operasyonlarından sorumlu olacak. Kapasite ve pazar payı açısından Türkiye'nin en büyük çimento şirketlerinden biri konumunda olan OYAK Çimento, sektördeki güçlü varlığıyla çimento, klinker, agrega, hazır beton, cüruf, kireç, kül ve mermer üretimine kadar uzanan geniş bir faaliyet alanına sahip. Türkiye genelinde 7 entegre, 3 öğütme ve paketleme tesisi ile güçlü bir üretim altyapısına sahip olan şirket 59 hazır beton, 5 agrega, 1 kireç ve 1 mermer üretim tesisinde faaliyet gösteriyor. Türkiye'de ayrıca 1 kül tesisi, 2 liman ve bir terminalin de işletmesini yürütüyor.

Verilen bilgiye göre, Eda Güzeldemir Demiray, kariyerine Eczacıbaşı Kurumlarında İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak başladı. Ardından Nokia Siemens Networks'te İnsan Kaynakları Müdürü olarak önemli sorumluluklar üstlendi. İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak Shell bünyesinde çalışmaya başlayan Güzeldemir Demiray 13 yılı aşkın süre içerisinde Global İş Değerleyici ve Organizasyonel Tasarım Danışmanı, Ülke İnsan Kaynakları Direktörü ve son olarak Global İnsan Kaynakları Direktörü - Tedarik Zinciri ve Satınalma görevlerini üstlenirken, bu süreç içerisinde ayrıca Shell Emeklilik Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Eda Güzeldemir Demiray, OYAK Çimento'daki yeni görevinden önce Hilti Türkiye'de İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışıyordu. 2016-2024 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak 'Global Organizasyonlarda Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' dersini veren Eda Güzeldemir Demiray, aynı zamanda Adler'den Profesyonel Koçluk sertifikasına sahip. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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