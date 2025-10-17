Haberler

Ecogreen Enerji'den Denizli'de 2 Bin Fidanlık Orman Projesi

Ecogreen Enerji, doğa ve çevre bilincini artırmak amacıyla Denizli'de 2 bin fidanlık 'Ecogreen Enerji Ormanı' projesini hayata geçirdi. Sürdürülebilir enerji alanındaki yatırımlarıyla toplumsal fayda sağlamayı hedefliyor.

Ecogreen Enerji, gelecek nesillere miras olarak Denizli'de 2 bin fidanlık ormanı doğayla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarıyla sürdürülebilir ir geleceğe katkı sunan, doğaya olan sorumluluğunu sadece enerji üretimiyle sınırlı tutmayarak toplumsal fayda sağlayan, sosyal sorumluluk projelerine de öncülük eden Ecogreen Enerji Holding, Doğa ve Çevre Vakfı (DOÇEV) iş birliğiyle Denizli'de 2 bin fidanlık "Ecogreen Enerji Ormanı"yla çeyreye katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, sürdürülebilir enerji üretiminin ötesinde ekosistemlerin korunmasının önemine değinerek, "Doğayla uyum içinde yaşamanın bir seçenek değil, zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla sadece enerji üretiminde değil, çevreye değer katacak projelerde de aktif rol alıyoruz. Diktiğimiz her fidan, sürdürülebilir geleceğe olan inancımızın ve topluma karşı duyduğumuz sorumluluğun bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Güneş, biyogaz ve biyokütle enerji santralleri gibi yeşil enerji yatırımlarıyla her yıl yaklaşık 37 milyon ağacın kesilmesini engelleyerek olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasına somut katkılar sağlayan Ecogreen Enerji Holding, orman varlıklarının yangınlar ve iklim değişikliği gibi tehditlerle hızla azaldığı günümüzde fidan dikim projelerine büyük önem vererek Türkiye'nin orman zenginliğini artırmayı, çevresel dengeyi korumayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı temel hedefleri arasında konumlandırıyor.

Ecogreen Enerji Holding, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin enerji bağımsızlığını güçlendirirken, karbon ayak izini azaltmak, çevre bilincini artırmak ve doğal yaşam alanlarını korumak için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda DOÇEV ile hayata geçirilen "Ecogreen Enerji Ormanı" projesi, özel sektör ile sivil toplumun iş birliğine dayalı başarılı bir örnek olarak öne çıkıyor. Böylece şirket, doğaya duyduğu saygıyı ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluğunu sürdürülebilirlik odağında attığı somut adımlarla göstermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
