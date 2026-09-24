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ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel, IMF'de direktör olmak için erken ayrılıyor

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Isabel Schnabel, 3 Ocak 2027'de ECB'deki görevinden ayrılarak IMF Finansal Danışmanı ve Para ve Sermaye Piyasaları Departmanı Direktörü olacak. 2020'den beri piyasa operasyonlarından sorumlu Schnabel, 8 yıllık görevini yaklaşık 1 yıl erken bitirecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'in bankadaki görevinden erken ayrılarak Uluslararası Para Fonu'na (IMF) geçeceği bildirildi.

ECB ve IMF'den yapılan ortak açıklamalarda, Alman ekonomist Schnabel'in 3 Ocak 2027 itibarıyla ECB'deki görevinden ayrılacağı belirtildi.

Öte yandan, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Schnabel'in 4 Ocak 2027 tarihinden itibaren IMF Finansal Danışmanlığı ile Para ve Sermaye Piyasaları Departmanı Direktörü olarak atanacağını duyurdu.

2020 yılından bu yana ECB'de piyasa operasyonlarından sorumlu olan Schnabel, bu kararla 8 yıllık görev süresini yaklaşık 1 yıl erken tamamlamış olacak.

Schnabel'in adı, daha önce ECB Başkanlığı için geçiyordu. Ancak IMF'ye geçişi, mevcut Başkan Christine Lagarde'ın yerine geçme hedefinden vazgeçtiğini netleştirdi.

Ayrıca Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gereği, bir üyenin ECB Yönetim Kurulu'nda ikinci bir dönem görev yapması hukuken mümkün değil.

ECB Etik Komitesi kararı doğrultusunda Schnabel için bir bekleme süresi uygulanmayacak ancak ayrılana kadar bankada IMF ile ilgili hiçbir konuya dahil edilmeyecek.

Boşalan koltuğa, AB mevzuatı uyarınca Avrupa Konseyi tarafından yeni bir isim atanacak.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Schnabel'e katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Isabel, enflasyonu yüzde 2 hedefimizde sabitleme kararlılığımızda kilit bir rol oynadı ve bankanın modernizasyonuna muazzam katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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