ECB Başkanı Lagarde'ın görevinden erken ayrılacağı iddia edildi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın, 8 yıllık görev süresi dolmadan koltuğundan ayrılabileceği öne sürüldü.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Lagarde, normal şartlarda 31 Ekim 2027'de dolacak olan görev süresini tamamlamayı planlamıyor.

Haberde, Lagarde'ın Fransa'da gelecek yıl nisan ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce istifa etmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Lagarde'ın görev süresinin sonuna kadar beklemeyeceği yönündeki spekülasyonlar, Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau'nun 9 Şubat'ta görevinden erken ayrılacağını açıklamasıyla ivme kazandı.

Bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, gelecek yıl nisan ayında yapılması planlanan ve aşırı sağın zaferiyle sonuçlanabileceği öngörülen seçimlerden önce kritik atamaları yapma fırsatı sunacağı belirtiliyor.

Avrupa hükümetlerinin halef belirleme sürecini öne çekebileceği konuşuluyor

ECB Başkanlığı için normal şartlarda halef belirleme süreci görev süresinin bitimine aylar kala başlasa da Avrupa hükümetlerinin bu süreci öne çekebileceği ifade ediliyor.

Avrupalı liderlerin, Marine Le Pen veya halefi Jordan Bardella gibi isimlerin yönetimde söz sahibi olacağı bir senaryoyla karşı karşıya kalmamak adına Lagarde'ın halefini erkenden belirlemek istediği ifade ediliyor.

ECB'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi

Lagarde sonrası için öne çıkan adaylar arasında İspanya Merkez Bankası eski Başkanı Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot bulunuyor. Ayrıca ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel ile Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel'in de potansiyel halefler arasında isimleri geçiyor.

Lagarde'ın görevden erken ayrılacağına dair söylentiler geçen yıl da kamuoyuna yansımıştı. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Kurucusu Klaus Schwab'ın, Lagarde ile Frankfurt'ta bu konuyu görüştüğüne dair iddialar o dönem ECB tarafından reddedilmişti.

Kasım 2019'dan bu yana ECB'nin başında olan Lagarde'ın görev süresinde, pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve artan jeopolitik gerilimler gibi büyük krizler yaşandı. Avro Bölgesi'nde 2022'de yüzde 10'un üzerine çıkarak rekor kıran enflasyon, ECB'nin sıkı para politikası adımlarıyla ocakta yüzde 1,7 seviyesine kadar geriledi.