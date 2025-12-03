Haberler

ECB enflasyonun yüzde 2'lik hedefinde kalmasını bekliyor

Güncelleme:
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, temel enflasyon göstergelerinin bankanın yüzde 2 hedefiyle uyumlu olduğunu ve önümüzdeki aylarda enflasyonun bu hedef civarında kalmasını beklediklerini ifade etti. 18 Aralık'ta yapılacak ECB Para Politikası Kurulu toplantısında, faizlerin sabit tutulması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, temel enflasyon göstergelerinin ECB'nin hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirterek, gelecek aylarda enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine yakın seyredeceğini söyledi.

Lagarde, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında konuştu.

Enflasyonda temel baskıların orta vadede bankanın yüzde 2 hedefiyle uyumlu olduğuna işaret eden Lagarde, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 2 hedefimiz civarında kalmasını bekliyoruz." dedi.

Lagarde, küresel ticaret politikalarındaki dalgalanmalar nedeniyle belirsizliğin normalden yüksek seyrettiği bir ortamda, görünümdeki risklerin iki yönlü olmaya devam ettiğini anlatarak, ekonomik faaliyetlerin tüketici harcamalarındaki ve hükümetlerin altyapı ve savunma harcamalarındaki artışlardan fayda göreceğini söyledi.

Christine Lagarde, "Avro Bölgesi'nin ihracatı ve imalat yatırımları üzerindeki yüksek gümrük vergilerinin etkisi devam ederken, küresel ortamın olumsuz etkisini sürdürmesi muhtemel." uyarısında da bulundu.

Lagarde, kamu finansmanını düzeltmenin merkez bankasının işi olmadığını da vurgulayarak, uygun para politikası duruşunu belirlemek için veri odaklı ve toplantıdan toplantıya yaklaşımlarını sürdürdüklerini belirtti.

Lagarde, 18 Aralık'ta yayınlanacak olan Eurosystem personeli projeksiyonları, büyüme ve enflasyon beklentileri hakkında daha fazla ışık tutacağını sözlerine ekledi.

Gözler ECB'nin faiz kararında

Öte yandan, ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında indirimlere ara vermişti.

ECB'nin 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında olacak. Bankanın bu toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, kasımda 2,2'ye yükselmişti.

ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

