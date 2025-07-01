ECB Başkanı Lagarde: Avronun Dolar Karşısında Değer Kazanması Ekonomik Güçten Kaynaklanıyor

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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, avro para biriminin dolar karşısında değer kazanmasını Avro Bölgesi'nin ekonomik gücüne bağlı olarak değerlendirdi. Enflasyon oranları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, avro para biriminin dolar karşısında değer kazanmasının Avro Bölgesi'nin ekonomik gücünden kaynaklandığını söyledi.

Lagarde, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen 2025 ECB Merkez Bankacılığı Forumu kapsamındaki "Değişime uyum: Makroekonomik değişim ve politika yanıtları" başlıklı panelde konuştu.

Son dönemde avronun dolar karşısındaki artışının piyasa koşulları ve değerlendirmeleri sonucunda gerçekleştiğine işaret eden Lagarde, bunun Avro Bölgesi'nin ekonomik kuvvetinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Lagarde, bugün yüzde 2 olarak açıklanan Avro Bölgesi haziran ayı enflasyon oranına ilişkin, "Enflasyon konusunda görev başarıyla tamamlandı diyemiyorum ama hedefe ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

ECB'nin dalgalı sularda ilerleyecek donanıma sahip olduğunu anlatan Lagarde, enflasyon konusunda son derece dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Lagarde, faiz oranlarını belirlerken veriye bağlı biçimde hareket etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Son dönemde avro dolara karşı değer kazanıyor. Şubat ayında 1,03 seviyesindeki avro/dolar paritesi bugün itibarıyla 1,17 seviyesinde seyrediyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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