EBSO Başkanı Yorgancılar: Üçüncü Çeyrek Büyümesi Olumlu Ancak Beklentilerin Altında

Güncelleme:
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirerek, sanayi sektöründeki performansın önemli olduğunu belirtti. Hem inşaat hem de makine-teçhizat yatırımlarının artmasının gelecekte umut verici olduğunu vurguladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi.

Yorgancılar, yazılı açıklamasında tarife ve rezerv savaşlarının yaşandığı dalgalı küresel konjonktürde ve enflasyonla mücadele programının devam ettiği 3. çeyrekte yakalanan büyüme hızını, beklentilerin altında olsa da olumlu bulduklarını belirtti.

Bu dönemde sanayi sektörünün gösterdiği performansın önemli olduğunu ifade Yorgancılar, büyümenin nitelik ve sürdürülebilir boyutlarının iyi analiz edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Yılın üçüncü çeyreğinde üretim yönünden büyümeyi daha çok inşaat sektörü, sanayi ve hizmetler, harcamalar yönünden ise özel tüketim ve yatırımların çektiği görülmektedir. Üçüncü çeyrekte kamu tüketiminde frene basıldığı, özel tüketimi daha çok altın sahipleri ile gayrimenkul gelirlerinde artış yaşayan kişilerin yatırımları oluşturmaktadır. Böylesi zorlu bir dönemde hem inşaat hem de makine-teçhizat yatırımlarının artması yarınlar açısından umut vericidir."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
