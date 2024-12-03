Ebru Baki'den canlı yayında güldüren gaf

Tv100'e transfer olan başarılı ekonomi gazetecisi Ebru Baki, bugün "Para Manşet" isimli program ile sevenleriyle buluşmaya başladı.

Programda asgari ücret beklentileri ve enflasyona ilişkin değerlendirmeler yapıldığı sırada Baki, TÜRK-İŞ'teki basın toplantısını takip eden tv100 muhabiri Fatih Poyraz'a bağlandı.

İSİMLERİ KARIŞTIRDI

Poyraz'ı anons ettiği sırada isimleri karıştıran Baki, muhabir arkadaşına gazeteci Fatih Portakal'ın ismi ile seslendi. Ebru Baki'nin hatası hem kendisini hem de stüdyodakileri güldürdü.

"FATİH PORTAKAL BENİ ANDI"

Gülerek, "Fatih Portakal beni andı" diyen Baki, "Nerede hata yapacağım derken sana denk geldi Fatih. Özür dilerim." ifadeleriyle arkadaşının da gönlünü aldı.

Öte yandan, Baki'nin o anları sosyal medyada da gündem oldu.