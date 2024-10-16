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EBRD Türkiye'de Sürdürülebilir Tarımı Desteklemek İçin 25 Milyon Avro Kredi Sağladı

EBRD Türkiye'de Sürdürülebilir Tarımı Desteklemek İçin 25 Milyon Avro Kredi Sağladı
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'de tarımsal verimliliği artırmak ve yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Şekerbank'a 25 milyon avro kredi verdi. Bu kredi, kırsal alanlarda sürdürülebilir tarım projelerini desteklemek için kullanılacak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de tarımsal verimliliği artırmak ve yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Şekerbank'a 25 milyon avro kredi sağladı.

Şekerbank açıklamasına göre, EBRD'nin Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF Türkiye) kapsamında çevreye duyarlı yatırımların desteklemesine yönelik finansman paketiyle Şekerbank, özellikle Anadolu'daki kırsal alanlara odaklanarak sürdürülebilir tarımdaki öncü rolünü daha da pekiştirmeyi hedefliyor.

Banka aldığı krediyle sürdürülebilir tarımı güçlendirmek için enerji verimliliğini artıran ve arazinin daha verimli kullanımına dönük projelere kaynak sağlayacak.

Banka ayrıca, iklim riski yönetimi de dahil olmak üzere tarımsal teknolojilerin geliştirilmesine katkı verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, Türkiye'nin tarımın finansmanı amacıyla kurulan tek özel sermayeli bankası olduklarını belirterek, tarımsal faaliyetleri sosyal ve çevresel boyutlarıyla kapsayıcı bir şekilde desteklediklerini aktardı.

Sürdürülebilir tarımın finansmanındaki rollerini EBRD'nin yeşil finansman kapsamındaki bilgi birikimiyle pekiştireceklerine dikkati çelen Galpin, "Edindiğimiz bu yeni kaynakla tarımda enerji verimliliği başta olmak üzere sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin kırsal bölgelerde desteklenmesine yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

EBRD Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige de sürdürülebilir tarımın sadece daha yeşil bir gelecek için olmadığını, aynı zamanda küresel ölçekte bir sorun olmaya devam eden gıda güvenliği için de ele alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de tarıma odaklanmaktan memnuniyet duyduklarına işaret eden Malige, "Şekerbank ile bu alandaki ortaklığımızın, bu odağı genişletmemize ve ülkenin yeşil geleceğine daha fazla destek vermemize olanak sağlayacağından eminiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi

Şekerbank Türkiye Ekonomi Finans Güncel Çevre Banka Tarım

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