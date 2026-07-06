Haberler

İngiliz hava yolu şirketi easyJet'i ABD'li yatırım firması Castlelake satın alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere merkezli uygun maliyetli hava yolu şirketi easyJet, ABD'li yatırım firması Castlelake'in 5,5 milyar sterlinlik satın alma teklifini prensipte kabul ettiğini duyurdu. Teklif, hisse başına 6,90 sterline denk geliyor.

İngiltere'nin uygun maliyetli hava yolu şirketi easyJet, ABD'li yatırım firması Castlelake'in 5,5 milyar sterlinlik satın alma teklifini kabul etmeyi planladığını açıkladı.

easyJet'in yatırımcılara yönelik paylaştığı bildirimde, şirketlerin dün akşam satın alma konusunda prensipte anlaştığı duyuruldu.

İki şirket arasında bir süredir devam eden müzakereler sonucunda easyJet'in, ABD'li yatırım şirketi Castlelake'in 5,5 milyar sterlinlik satın alma teklifini kabul etmeyi planladığı bildirilen notta, teklifin FTSE 250 endeksinde yer alan hava yolu şirketinin hisse başına 6,90 sterline karşılık geldiği ifade edildi.

Londra'daki Luton Havalimanı'nda merkezi bulunan uygun maliyetli hava yolu şirketi easyJet, 38 ülkede 164 havaalanında faaliyet gösteriyor ve 19 bin kişiyi istihdam ediyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti

TRT'den yeni dünya kupası gafı! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi

Öldüğü söylenen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı

Turnuvanın favorisinde ağır kayıp! Kutlama yaparken kolunu kırdı
Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti

Cezaevinde büyük isyan! Bilanço korkunç boyutlarda
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi