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E-ticaret sitesinden milyonlarca liralık vurgun!

E-ticaret sitesinden milyonlarca liralık vurgun!
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İndirim kampanyalarıyla dikkat çeken e-ticaret sitesi İşkom AVM, faaliyetlerini aniden durdurdu. Şirketin İstanbul'daki merkezi de kapatıldı. Parasını ödeyip sipariş veren binlerce müşteri ile ürün tedariki sağlayan şirketler soluğu savcılıkta aldı.

Çeşitli teknolojik cihazların satışını yapan İşkom AVM, geçtiğimiz aylarda düzenlediği büyük indirim kampanyaları ile binlerce yeni müşteriye satış yapmıştı. Ürünlerin gönderimini sağlamayan şirket, Yenibosna'daki şubesini kapatarak sırra kadem bastı.

Şirketin hem Yenibosna şubesinden hem de e-ticaret sitesi üzerinden topladığı siparişlere büyük ilgi gösterilirken, bir süre sonra ürünlerinin kendilerine gönderilmediğini fark eden müşteriler site yöneticilerine ulaşarak sipariş durumunu sormak istedi. Buna karşın çağrı merkezi ve müşteri hizmetlerine ulaşılamayan kullanıcılar, şirketin İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan şubesine gitmeye başladı.

HERKESİ DOLANDIRMIŞLAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; şirketin şubesine giden mağdurlar, burada da kapı duvarla karşılaştı. Savcılığa yapılan şikayetlerin ardından mağdur sayısının binlere ulaştığı öğrenilirken, İşkom AVM adıyla faaliyet yürüten şirketin yalnızca bireysel kullanıcıları değil, tedarikçileri de dolandırdığı ortaya çıktı.

Çok sayıda tedarikçi, şirkete sağladıkları malların bedellerinin ödenmemesi nedeniyle zor durumda kaldıklarını ve borçların tahsili için yasal yollara başvurmak zorunda olduklarını dile getiriyor.

AŞIRI İNDİRİMLERE DİKKAT!

E-ticaret sitesinin vurgun yapmak amacıyla kurulduğunu belirten Avukat Ali Kaya, "Tüm hukuki işlemleri başlattık. Konu ciddi bir dolandırıcılık vakası olarak soruşturuluyor" ifadelerini kullandı. Sosyal medya platformlarında bir araya gelen mağdurlara her geçen gün yenileri eklenirken, uzmanlar bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için indirim kampanyalarında dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Yalnızca güvenilirliği kanıtlanmış siteler üzerinden ürün satın alınması gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle ödeme yapmadan önce sitenin iletişim bilgilerinin doğrulanmasının ve müşteri yorumlarının incelenmesinin mağduriyetleri azaltabileceğine dikkat çekti.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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