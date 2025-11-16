E-Ticaret Kampı'nda Başarı İçin 1 Saniye Meselesi

Ticaret Bakanlığı E- İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, satıcıların Türkiye ya da dünya pazarlarında yer alabilmesi için sadece 1 saniyeleri olduğunu belirterek, "Bu da ancak teknolojinin son imkanlarını kullanarak hazırlanan ürün videoları ve görselleriyle mümkün oluyor." dedi.

Önal, E-ticaret kuruluşu MağazanOlsun tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde düzenlenen ve 81 ilden katılımın olduğu "E Ticaret Kampı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'den daha fazla girişimcinin yurt dışı pazarına açılması konusunda Ticaret Bakanlığı'nın teşvik ve kredi desteklerini anlattı.

Girişimcilerin bu konuda istekli davrandığını ifade eden Önal, Türkiye ihracatının yüzde 10'luk bölümünün e-ihracat kaynaklı olması hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti.

Önal, Bakanlığın uluslararası pazaryerlerine ilişkin çok detaylı kılavuzları e-ihracatçıların hizmetine sunduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"6-8 Kasım'da düzenlenen 'Ankara E- İhracat Zirvesi'nde dünyadaki yeni trendler masaya yatırıldı. Yakın tarihte bir pazarlama videosunun ya da internetteki pazaryerindeki bir ürün görselinin tüketici nezdinde seçme ve algılama süresi 3 saniye ve üzerindeydi. Günümüzde ise bu 1 saniyede hatta daha da altındaki sürede gerçekleşiyor. Satıcılar Türkiye ya da dünya pazarlarında yer almak istiyorlarsa yalnızca 1 saniyeleri var. Bu da ancak teknolojinin son imkanlarını kullanarak hazırlanan ürün videoları ve görselleriyle mümkün oluyor."

Türkiye'de, B2B (işletmeden işletmeye) pazarlamanın B2C (firmadan doğrudan tüketiciye) pazarlamaya göre çok daha fazla tercih edildiğini vurgulayan Önal, şirketlerin sattığı ürünün parasını ödeme vadesi dolduğunda toplu şekilde tahsil etmeyi seven ticari anlayışa sahip olduğuna işaret etti.

Önal, B2C pazarlamada ise en önemli noktayı verinin oluşturduğunu belirterek, "Müşteriden anlık olarak gelen yorumlar ve puanlamalarla satıcılar ürünün paketlemesinden kargolama sürecine dek geri bildirimlerle parayla satın alınamayacak bilgiye sahip oluyor. Bu sayede de B2C sektöründe işlerini B2B'ye oranla hem daha hızlı büyütme imkanı buluyor hem de ürüne sürekli inovasyon katarak, şirketini uluslararası pazarlara daha hazır hale getiriyor." diye konuştu.

Öte yandan "E Ticaret Kampı", 14-16 Kasım'da gerçekleştirildi.