Haberler

E-Ticaret Kampı'nda Başarı İçin 1 Saniye Meselesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal, Türkiye'deki girişimcilerin yurt dışı pazarlarına açılabilmeleri için sadece 1 saniye sürelerinin olduğunu vurguladı. Ürün videoları ve görsellerinin önemine dikkat çekerek, e-ihracatın yükselişi için Bakanlığın teşvik ve desteklerini anlattı.

Ticaret Bakanlığı E- İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, satıcıların Türkiye ya da dünya pazarlarında yer alabilmesi için sadece 1 saniyeleri olduğunu belirterek, "Bu da ancak teknolojinin son imkanlarını kullanarak hazırlanan ürün videoları ve görselleriyle mümkün oluyor." dedi.

Önal, E-ticaret kuruluşu MağazanOlsun tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde düzenlenen ve 81 ilden katılımın olduğu "E Ticaret Kampı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'den daha fazla girişimcinin yurt dışı pazarına açılması konusunda Ticaret Bakanlığı'nın teşvik ve kredi desteklerini anlattı.

Girişimcilerin bu konuda istekli davrandığını ifade eden Önal, Türkiye ihracatının yüzde 10'luk bölümünün e-ihracat kaynaklı olması hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti.

Önal, Bakanlığın uluslararası pazaryerlerine ilişkin çok detaylı kılavuzları e-ihracatçıların hizmetine sunduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"6-8 Kasım'da düzenlenen 'Ankara E- İhracat Zirvesi'nde dünyadaki yeni trendler masaya yatırıldı. Yakın tarihte bir pazarlama videosunun ya da internetteki pazaryerindeki bir ürün görselinin tüketici nezdinde seçme ve algılama süresi 3 saniye ve üzerindeydi. Günümüzde ise bu 1 saniyede hatta daha da altındaki sürede gerçekleşiyor. Satıcılar Türkiye ya da dünya pazarlarında yer almak istiyorlarsa yalnızca 1 saniyeleri var. Bu da ancak teknolojinin son imkanlarını kullanarak hazırlanan ürün videoları ve görselleriyle mümkün oluyor."

Türkiye'de, B2B (işletmeden işletmeye) pazarlamanın B2C (firmadan doğrudan tüketiciye) pazarlamaya göre çok daha fazla tercih edildiğini vurgulayan Önal, şirketlerin sattığı ürünün parasını ödeme vadesi dolduğunda toplu şekilde tahsil etmeyi seven ticari anlayışa sahip olduğuna işaret etti.

Önal, B2C pazarlamada ise en önemli noktayı verinin oluşturduğunu belirterek, "Müşteriden anlık olarak gelen yorumlar ve puanlamalarla satıcılar ürünün paketlemesinden kargolama sürecine dek geri bildirimlerle parayla satın alınamayacak bilgiye sahip oluyor. Bu sayede de B2C sektöründe işlerini B2B'ye oranla hem daha hızlı büyütme imkanı buluyor hem de ürüne sürekli inovasyon katarak, şirketini uluslararası pazarlara daha hazır hale getiriyor." diye konuştu.

Öte yandan "E Ticaret Kampı", 14-16 Kasım'da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Ekonomi
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
Japonya'da dev patlama: Sakurajima'dan göğe kül yağdı

Japonya'da patlama: Küller 4 bin 400 metreye yükseldi
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
Z kuşağı Meksiko'da hükümete karşı sokaklarda

Z kuşağı Meksiko'da hükümete karşı sokaklarda
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.