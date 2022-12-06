E-Ticaret İşveren Sendikası il başkanlıkları kuruyor

Türkiye'nin e-ticaret alanında kurulan ilk sendikası olan ve e-ticaret sektörünün gelişimine katkı sağlamaya devam eden E-TİS, çalışmalarını İstanbul dışındaki e-ticaret işverenleri ile buluşturmak için Türkiye'nin her şehrinde il başkanlıkları kuruyor.

Kurulduğu 2020 yılından itibaren e-ticaret firma sahiplerini yasal bir çatı altında toplayan, girişimcilere verdiği desteklerin yanı sıra çeşitli üniversiteler ile işbirliği yaparak e-ticaret sektörü alanında özel eğitimler sunan E-TİS kuracağı il başkanlıkları ile İstanbul dışına açılıyor.

TÜRKİYE'NİN HER İLİNDE E-TİCARET GİRİŞİMCİLERİNE DESTEK

il başkanlıklarının kurulmasındaki en büyük amaç, Türkiye'nin diğer şehirlerinde faaliyet gösteren e-ticaret firmaları sayesinde Türkiye'nin e-ticaret ekosistemini zenginleştirmek ve tüm firmaları yasal bir çatı altında toplamak. Sektörel bütünlüğü artıran bu faaliyet ile Türkiye'nin her bir noktasındaki e-ticaret girişimcileri, il başkanlıklarına ulaşarak E-Ticaret İşveren Sendikası'nın fayda ve ilkelerinden yararlanabiliyor olacak.

GİRİŞİMCİLER BİRÇOK İMKANDAN FAYDALANABİLECEK

Artık Türkiye'nin diğer şehirlerindeki e-ticaret girişimcileri de E-TİS'in üyelerine sunduğu destekler, işveren ve işçi barışçıl sürdürebilirlik, devlet teşvikleri danışmanlıkları, anlaşmalı kurumlardan indirimler ve uluslararası pazar yerlerinde e-ihracat kanalları oluşturmasına yardımcı olunması gibi birçok imkandan faydalanabilecek.

İL BAŞKANLIKLARI İŞ BAŞVURULARI BAŞLADI

E-ticaret İşveren Sendikası, il başkanı olmak isteyen adaylar için talep toplamaya başladı. Başvuru yapacak adayların mutlaka bir işveren olması, e-ticaret il başkanlığının da tabelasının bulunacağı bir işyerine sahip olması, il başkanı ve il başkan yardımcısı da dahil 7 kişilik bir heyet oluşturması gerekiyor. Bulunduğu şehrin e-ticaret sistemini E-TİS'in avantajlarıyla geliştirmek ve il başkanlığı ile öncü olmak isteyen adaylar info@e-tis.org e-posta adresinden veya 0537 437 38 47 Whatsapp hattından ön başvuru yapabilir ve detaylı bilgi alabilirler. E-Ticaret İşveren Sendikası İl Başkanı olmak için ön başvuru tarihi ise 31 Aralık 2022.